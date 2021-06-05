YOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti
- AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'a gösterilen yoğun ilgi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın vatandaşları selamlaması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın konuşması - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun konuşması - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'na girişi - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve beraberindekilerin AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı ziyareti - AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı önünde bekleyen vatandaşlarYOZGAT - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, beraberinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile AK Parti Sorgun İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti.
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