Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir”

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: 'Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir”

-Erbakan'ın açıklaması

( ANKARA ) Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan: "Bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir” ANKARA

Laboratuvar Basın Toplantısı Toplantı Siyasi Parti Borat 


- Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesine ilişkin, ”Bunlar toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirlerdir. Toplumuzu, aile yapımızı, yeni nesillerimizi doğrudan doğruya tehdit eden bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir” dedi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. HDP’nin kapatılması konusunda Erbakan, geçmişte yaşanan örnekler de göz önünde bulundurulduğunda partilerin kapatılmasının bir çözüm olmadığını, tam tersine daha büyük sorunlara neden olacağını savundu. Erbakan, söz konusunu siyasi partinin kapatılmasının bu partiye oy veren 6 milyon seçmenin de aslında dolaylı cezalandırılması manasına geldiğini söyledi.

Erbakan, partileri milletin açıp milletin kapatması gerektiğine inandıklarını belirterek, “Suç isnat edilen şahıslar adil bir şekilde yargılanır ve adil bir yargılama sonucu suçları sabit olursa suçun şahsiliği esastır. Bunlar adil bir şekilde cezaya çarptırılabilir. Ancak bütün siyasi partisini milyonlarca insanın doğrudan veya dolaylı olarak etkileneceği şekilde cezalandırılması uygun bir durum değildir. Bizler Yeniden Refah Partisi olarak, 83 milyonu kapsayacak, kucaklayacak kardeşliğin, birliğin, beraberliğe hakim olacak bir zihniyetin ülkemizde hakim olması için her türlü katkıyı vermeye hazırız” diye konuştu.
“İstanbul Sözleşmesi, toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirdir”Türkiye’nin tarafı bulunduğu İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi hakkında da konuşan Erbakan, ”Bunlar dış güçlerin laboratuvarlarında üretilmiş zehirlerdir. Toplumuza, aile yapımıza, yeni nesillerimize enjekte edilmek istenen zehirlerdir. Toplumuzu, aile yapımızı, yeni nesillerimizi doğrudan doğruya tehdit eden bu sinsi, karanlık, art niyetli sözleşmeden Cumhurbaşkanlığı kararıyla çıkılması son derece hayırlı bir gelişmedir” ifadelerini kullandı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında KonuştuDevlet Bahçeli MHP Grup Toplantısında Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda Konuştu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçtiCumhurbaşkanı Erdoğan, Taksi Durağında Çay İçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk KarelerCumhurbaşkanı Erdoğan ABDde! İşte İlk Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement