Varank: 'Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık' - KIRKLARELİ
Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık" - KIRKLARELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın konuşmasıKIRKLARELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Yüzde 30'larda olan savunma sanayimizdeki yerlilik oranlarını Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde yüzde 70'lerin üzerine çıkarmayı başardık."
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