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23 Nisan 2021 Cuma günü yayınlandı
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM'de bulunan Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenleri TBMM'de bulunan Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı

Anıta çelenk bırakma

Saygı Duruşu İstiklal Marşı Siyasi Partiler Siyasi Parti Irak 

-Genel detay

( ANKARA ) ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının 101. yıldönümü TBMM Atatürk anıtına çelenk konması ile başladı.
TBMM'nin açılışının 101. yıldönümü törenleri TBMM Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı.
Törene, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, siyasi partilerin Grup Başkanvekilleri ve diğer yetkililer katıldı.
Şentop anıta çelenk bıraktıktan sonra saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal marşı okundu.
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