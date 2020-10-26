Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
26 Ekim 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi

Trabzon hakkında skandal paylaşımda bulunan İlayda Kılınç, özür diledi

SOSYAL MEDYA AÇIKLAMASI

( ISPARTA )- Kılınç, partisinde kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek ISPARTA

Sosyal Medya Bild Sparta Skandal Disiplin Kurulu 


- Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesinde sosyal medya hesabından “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” şeklinde skandal bir paylaşımda bulunan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, tüm Trabzon halkı ve Trabzonspor camiasından özür diledi. CHP Isparta İl Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı İlayda Kılınç, dün oynana Fenerbahçe-Trabzonspor maçı öncesi Twitter hesabından skandal bir paylaşımda bulundu. Kılınç paylaşımında, “Yıkılsın Trabzon enkazını göreyim, sana şehir diyenin ...” yazdı. Kılınç’a paylaşımı sonrası tepkiler yağdı. Tepkiler sonrasında paylaşımını silen Kılınç, yine Twitter üzerinden özür videosu paylaştı. Kılınç videoda, “Yapmış olduğum paylaşımın CHP ile hiçbir alakası yoktur. Tamamen benimle alakalıdır. Sorumluluk da sadece bana aittir. Taraftarlık duygumun ağırlığının bastırmasından dolayı kendime hakim olamayıp bir paylaşım yaptım. Bu paylaşımdan dolayı gerçekten çok pişmanım. Bu pişmanlığımı tüm kamuoyuna bildirmek isterim. Tüm Trabzon halkından, Trabzonspor camiasından ve Trabzon sevenlerinden çok özür diliyorum. Bir daha böyle bir paylaşımın yaşanmayacağı konusunda söz veriyorum” dedi.
“Kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilecek” CHP Isparta İl Başkanı Yalım Halıcı, İlayda Kılınç hakkında disiplin soruşturması başlatılacağını belirterek, bugün saat 15.00’te parti disiplinin kurulunun bu konu için toplanacağını ve Kılınç’ın kesin ihraç talebiyle disiplin kuruluna sevk edileceğini bildirdi. (ASA-ÖK-Y)
loading...
İlgili Foto Galeriler
Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!Çıplak fotoğrafları paylaşılan kadın askerler ortaya çıktı!
Efsane haline gelen komik sorularEfsane haline gelen komik sorular
Sosyal medyada ünlülerSosyal medyada ünlüler
Paylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleriPaylaşım rekorları kıran kurban bayramı cepsleri
İnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdiİnternet yıldızı Hüsniye Nine yaşamını yitirdi
İşinize yarayacak pratik bilgilerİşinize yarayacak pratik bilgiler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement