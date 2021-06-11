TİFLİS - Gürcistan Cumhurbaşkanı Zurabişvili, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda’yı resmi tören ile karşıladı
- Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili'nin Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda'yı karşılamasıTİFLİS (AA) - Gürcistan'ın başkenti Tiflis 'te resmi temaslarda Litvanya Cumhurbaşkanı Gitana Nauseda, Gürcü mevkidaşı Salome Zurabişvili tarafından Orbelianebi Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda resmi törenle karşılandı.
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