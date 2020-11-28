TEKİRDAĞ - Şentop: 'Türkiye bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir'
TEKİRDAĞ - Şentop: "Türkiye bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşmasıTEKİRDAĞ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Tekirdağ - Hayrabolu Yolu Kandamış Kesimi Açılış Töreni'ne katıldı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop: "Devlet milletindir, bütün imkan ve kaynaklarıyla millete aittir. Devletin millete, milletin de devlete erişiminin, yani adalete, hukuka erişiminin önündeki her taş kaldırılmalıdır, kaldırılacaktır. Türkiye bütün organize şebekelere inat, uluslararası, yurt içi şebekelere inat, hedeflerinden asla vazgeçmeyecek, vazgeçirilemeyecektir."
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