TDP Genel Başkanı Sarıgül: “Biz Ankara’ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasında bulunmaya gitmiyoruz”

-Sarıgül'ün üyelerle buluşması

-Sarıgül'den detay

-İl başkanına mazbatanın verilmesi

-Esnafların ziyaret edilmesi

-İl Başkanlığı binasının açılışı ve içerisinden detay

-Sarıgül'ün açıklamaları

-detaylar



( ELAZIĞ ) ELAZIĞ



- Kendilerine ‘Ankara’da ne yapacaksınız ve kimin sofrasında olacaksınız’ sorularına geldiğine Elazığ’da cevap veren Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, “Biz buradan Gakkoşların diyarından Elazığ’dan diyoruz ki, biz Ankara’ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasında bulunmaya gitmiyoruz” dedi.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve partisinin il başkanlığı binasının açılışı için Elazığ’a geldi. İlk olarak bir otelde düzenlenen programa katılan Sarıgül, açıklamalarda bulundu.Türkiye Değişim Partisi’nin ana ilkelerine değinen Mustafa Sarıgül, “Türkiye Değişim Partisi ile siyasetin dilini, yapılış şeklini değiştireceğiz. Siyasete o nezaketi, o kaliteyi, o zerafeti, o saygınlığı biz kazandıracağız. Unutmamak lazım, demokrasi uygar bir tartışma rejimidir. Demokrasi kavga rejimi değildir. Biz barış içerisinde, insanlık içerisinde bütün yurttaşlarımızla partimizin görüşlerini ve düşüncelerini paylaşacağız. Türkiye Değişim Parti’miz, ülkemizdeki kutuplaşmaya, gerginliğe son verdirecek olan partidir. Bunun için anlayışlı olacağız, uzlaşmacı olacağız, adaletli olacağız ve ülkemizdeki bütün kültür mozaiklerini saygı ve sevgiyle bir kucaklayacağız” dedi.

“Ankara’ya büyük bir vatan sofrası”Kendilerine ‘Ankara’da ne yapacaksınız ve kimin sofrasında olacaksınız’ sorularını sürekli aldıklarını anımsatan Sarıgül, “ Biz buradan Gakkoların diyarından Elazığ’dan diyoruz ki, biz Ankara’ya kimsenin sofrasına oturmaya, kimsenin sofrasında bulunmaya gitmiyoruz. Biz Ankara’ya büyük bir vatan sofrası, büyük bir demokrasi sofrası kurmaya gidiyoruz. Türkiye Değişim Partimizin kuracağı o vatan sofrasında, demokrasi sofrasında her renkten, her dilden, her kültürden, her inançtan yurttaşlarımız olacak. O yurttaşlarımız saygıyla sevgiyle birbirlerine kucaklayacak. O yurttaşlarımızın tek amacı olacak, Türkiye Cumhuriyeti’nde kardeşlik hukuku içerisinde barışı, özgürlüğü, demokrasiyi ve insan haklarını el ele, kol kola, omuz omuza biz sağlayacağız” diye konuştu.





