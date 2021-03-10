TBMM - TBMM Başkanı Şentop: 'Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir'
TBMM - TBMM Başkanı Şentop: "Mehmet Akif, milletimizin daima kalbindedir" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelişi - Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması - TBMM Başkanı Şentop'un kürsüye gelişi - TBMM Başkanı Şentop'un konuşması TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM ’de düzenlenen "Akif Belgeseli Gösterimi Açılış Programı"nda konuştu.
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım