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09 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
TBMM - TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Ahady'i kabul etti

TBMM - TBMM Başkanı Şentop, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Ahady'i kabul etti

- TBMM - TBMM Başkanımız Sayın Prof. Dr. Mustafa Şentop, Afganistan Tarım, Sulama ve Hayvancılık Bakanı Dr. Anwar - ul Haq Ahady ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti. - “Ziyaretinizin, Türkiye ile Afganistan’ın tarım alanındaki ilişkilerinin daha da gelişmesi ve derinleşmesine katkı sağlayacağına, iş birliği gerektiren yeni projelere zemin hazırlayacağına eminim.” - “ ‘Terörle Mücadele ve Bölgesel Bağlantılılığın Güçlendirilmesi Parlamento Başkanları Konferansı’nın dördüncüsünü Mart ayı sonunda Antalya şehrimizde gerçekleştireceğiz.” - “Yakın zamanda Afganistan’daki şiddetin arttığını da endişeyle takip ediyoruz. Son 7 yılda en yüksek seviyeye ulaşan bu şiddetin son bulması, ülkenizin barış ve huzura kavuşması için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.” - “Afganistan’ın güvenlik ve istikrarı için bölgesel iş birliğinin öneminden hareketle, ikili girişimlerimizin yanı sıra çok taraflı süreçler ve mekanizmalar vasıtasıyla da ülkenize katkılarımızı devam ettirmeye kararlıyız.”

Tarım 

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