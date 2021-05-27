TBMM - Şentop: 'Türkiye'nin demokrasi tarihi bir bakıma darbeler ve müdahaleler tarihidir'
TBMM - Şentop: "Türkiye'nin demokrasi tarihi bir bakıma darbeler ve müdahaleler tarihidir" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un sergiyi gezmesi TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla düzenlenen "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne iştirak etti. (2)
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