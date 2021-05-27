TBMM - Şentop: 'Çıkarttığımız kanunla Yassıada mahkemesini ortadan kaldırmış olduk'
TBMM - Şentop: "Çıkarttığımız kanunla Yassıada mahkemesini ortadan kaldırmış olduk" - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un programın yapıldığı salona gelişi - İstiklal Marşı'nın okunması - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 27 Mayıs 1960 Darbesi'nin 61. yılı dolayısıyla düzenlenen "Görsellerle 27 Mayıs 1960 Darbesi Sergisi"ne iştirak etti. (1)
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