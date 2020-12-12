TBMM - Koca: 'Ülkemiz ilaç konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir, geçtiğimiz yılda tüketilen her 100 kutunun 88'i ülkemizde üretilmiştir'
TBMM - Koca: "Ülkemiz ilaç konusunda önemli aşamalar kaydetmiştir, geçtiğimiz yılda tüketilen her 100 kutunun 88'i ülkemizde üretilmiştir" - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın konuşmasıANKARA - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görüşmelere katılarak konuşma yaptı.
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