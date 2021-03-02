TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Demokrasiyi büyütürsek, geliştirirsek, derinleştirirsek hepimiz mutlu olacağız'
TBMM - Kılıçdaroğlu: "Demokrasiyi büyütürsek, geliştirirsek, derinleştirirsek hepimiz mutlu olacağız" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelişi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (1)
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