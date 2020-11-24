TBMM - Kılıçdaroğlu: 'Biz insanlar arasında ayrım yapmayız'
TBMM - Kılıçdaroğlu: "Biz insanlar arasında ayrım yapmayız" - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salona gelmesi - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)
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