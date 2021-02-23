TBMM - Kılıçdaroğlu: '1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi?
TBMM - Kılıçdaroğlu: "1 milyon doz aşı Devlet Malzeme Ofisi'ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşması - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun salondan ayrılması TBMM - CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (7)
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