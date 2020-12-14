TBMM - Kasapoğlu: '(Kovid-19)Yurtlarımız bu süreci en güzel şekilde yürütmemize imkan sağladı'
TBMM - Kasapoğlu: "(Kovid - 19)Yurtlarımız bu süreci en güzel şekilde yürütmemize imkan sağladı" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kürsüdeki konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (1)
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