TBMM - Kasapoğlu: 'Irkçılığa karşı en güzel tavrı yine bizim sporcularımız ortaya koydu'
TBMM - Kasapoğlu: "Irkçılığa karşı en güzel tavrı yine bizim sporcularımız ortaya koydu" - Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun konuşması TBMM - TBMM Genel Kurulu’nda, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi'nin maddelerinin görüşmeleri sürüyor. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, görüşmelere katılarak konuşma yaptı. (4)
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