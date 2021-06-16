TBMM - Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu toplandı
- Komisyona katılanlardan görüntüler - RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin, Anadolu Ajansı Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Yusuf Özhan, Demirören Haber Ajansı Genel Müdürü Celal Korkut'un görüntüsü - AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık'ın konuşması TBMM - Kadına Yönelik Şiddetin Sebeplerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Tedbirlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu, AK Parti Malatya Milletvekili Öznur Çalık başkanlığında toplandı.
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