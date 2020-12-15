TBMM - İsmail Demir: 'Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek'
TBMM - İsmail Demir: "Bizim açımızdan yerli sanayinin gelişmesi konusu devam edecek, belki daha hızlı devam edecek" - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in açıklaması TBMM - Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı bütçesinin 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelere katılmak üzere geldiği TBMM ’de gazetecilerin sorularını cevapladı.
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