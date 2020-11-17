TBMM - Elvan: 'Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor'
TBMM - Elvan: "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor" - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ın açıklamalarıANKARA - Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor."
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