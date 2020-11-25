TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Yargı mensuplarına sesleniyorum. Size bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Yargı mensuplarına sesleniyorum. Size bu talimatlar verilirken niçin gereğini yapmıyorsunuz" - AK Parti Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı (8)Cumhurbaşkanı Erdoğan "Kürt kardeşlerimizin en büyük düşmanının silahlı ve siyasi temsilcileriyle bölücü terör örgütü olduğu hakikatinin gölgelenmeye çalışılmasına göz yumamayız. Aksi takdirde terör örgütü tarafından evlatları zorla dağa kaçırılan göz göre göre ölümü sürüklenen tecavüze uğrayan annelerin yüzlerine bakamayız."
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