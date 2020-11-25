TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Karabağ'da kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır" - AK Parti Grup Toplantısı - Salondaki milletvekillerinden görüntüler - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizin desteği sayesinde Azerbaycan toprağı olan Karabağ'daki Ermeni işgali sona ermiş, kalıcı çözüme yönelik umutlar ilk defa artmıştır."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım