TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Ülkemizi enerjinin her alanında geliştirmeye devam edeceğiz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizi enerjinin her alanında geliştirmeye devam edeceğiz" - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (5)"İnşallah önümüzdeki dönemde ülkemizi enerjinin her alanında geliştirmeye, büyütmeye, güçlendirmeye devam edeceğiz"
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