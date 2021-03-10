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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, inşallah Nisan'da sondaja başlayacak" - Açılışı yapılacak Akkuyu NGS'de üçüncü ünitenin görüntülerinin gösterimi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.
(4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Artık karşımızda, geçtiğimiz yıl kullandığı elektriğin yüzde 63'ünü yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarından elde eden bir Türkiye var"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Üçüncü derin deniz sondaj gemisi Kanuni, Filyos Limanı'nda sondaja hazırlık çalışmalarına devam ediyor. O da inşallah Nisan'da sondaja başlayacak."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Türkiye, üç sondaj gemisini 450 milyon dolara mal etmiştir. Şayet bu gemileri sıfırdan inşa ettirmeye kalksaydık, 2 milyar 100 milyon dolar ödememiz gerekecekti. Anladın mı bay Kemal?"

Lyon Dolar 50 Milyon Dolar Allah 

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