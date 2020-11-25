TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan:'Tüm vatandaşlarımızı ellerindeki sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan:"Tüm vatandaşlarımızı ellerindeki sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum" - AK Parti Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmanın ardından partilileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondan ayrılması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'na katıldı (10 SON)Cumhurbaşkanı Erdoğan "Yurt dışında ve yurt içindeki tüm vatandaşlarımızı, bu imkanı değerlendirmeye, ellerindeki parayı, dövizi, altını ve diğer sermaye araçlarını Varlık Barışı yoluyla sisteme dahil etmeye çağırıyorum"
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