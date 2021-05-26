TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen başarılar birilerini rahatsız etmiştir'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Terörle, çetelerle, suç örgütleriyle mücadelede elde edilen başarılar birilerini rahatsız etmiştir" - Video gösterimi - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (8)
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