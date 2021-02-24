TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Şu anda Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şu anda Batı Türkiye'nin sağlık sistemini örnek alıyor" - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı. (4)
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