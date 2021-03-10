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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.
(7)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimizden alamadıkları iktidar vizesini, ülkesinin felaketinde arayacak kadar muvazeneyi yitirenler olabiliyor. Bunlara da yanlış yolda ilerlediklerini anlatmaya çalışıyoruz, hep birlikte çalışacağız."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şahsımıza, ailemize, Meclis’teki, partideki, hükümetteki çalışma arkadaşlarımıza saldırarak bizi yolumuzdan alıkoyabileceklerini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Şayet kamuoyunun önüne şöyle en basitinden bile olsa bir projeyle çıkamıyorsanız, ülkenin enerjisini boş yere heba etmeyin. Siyaseti hayırda rekabet haline dönüştüremiyorsanız, yalan ve iftirayla şerrinizi kimseye bulaştırmayın."

Felaket Hükümet 

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