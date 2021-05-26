TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü bir kez daha test etme imkanı bulduk" - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (4)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Salgın sürecinde sağlık sistemimizin gücünü ve etkisini bir kez daha test etme imkanı bulduk. Hamdolsun bu imtihandan da alnımızın akıyla çıkmayı başardık"
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