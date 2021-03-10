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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini görmezden gelenlerin millete hizmet gibi bir davası olmaz'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini görmezden gelenlerin millete hizmet gibi bir davası olmaz'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini görmezden gelenlerin millete hizmet gibi bir davası olmaz" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması - CHP'li belediyelerle ilgili videonun gösterimi TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.
(8)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti teşkilatlarındaki, belediyelerindeki, yanlarında yörelerinde tuttukları kesimler arasındaki taciz, tecavüz, hırsızlık, arsızlık hadiselerini bile görmezden, duymazdan özellikle gelenlerin elbette millete hizmet gibi bir davası olmaz."

Mazda Uttu Hırsız 

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