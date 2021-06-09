TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Parti kürsülerinden yalan ve iftiradan ibaret iddiaları ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Parti kürsülerinden yalan ve iftiradan ibaret iddiaları ısrarla tekrarlayarak çevrecilik olmaz" - Salondan ve katılımcılardan görüntüler - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Toplnatı salonunda "Yatırım Düşmanı CHP" başlıklı videonun gösterimi TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (6)
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