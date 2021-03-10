TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda, kaybolan bir şey yok" - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (3)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Tutturmuşlar 'Şu kadar para' nerede? O kadar para hepsi bu milletin hazinesinde ve Merkez Bankası'nda. Kaybolan bir şey yok. Eğer kayıp varsa, bunlar sizdedir."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "CHP zihniyeti mensupları, yoğun tweet yarışındalar. Yatıyorlar, kalkıyorlar 'Damat da damat.' Damat kadar taş düşsün başınıza."
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır.Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.Norm Yazılım