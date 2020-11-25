TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Nerede terör, terörist varsa bunların başını ezmek için varız'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Nerede terör, terörist varsa bunların başını ezmek için varız" - AK Parti Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (6)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu millete özellikle barış için geldik. Nerde terör, terörist varsa bunların başını ezmek için varız."
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