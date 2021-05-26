TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Milletimiz, günü-saati geldiğinde, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, günü - saati geldiğinde, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuşması TBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (15)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti üzerinden Türkiye’ye operasyon çekmeye çalışanları milletimiz gayet iyi görüyor, tanıyor, defterine yazıyor."Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Milletimiz, günü - saati geldiğinde, tıpkı vesayet güçleri gibi, tıpkı PKK gibi, tıpkı FETÖ gibi, tıpkı DEAŞ gibi, tıpkı ekonomik tetikçiler gibi, bugünkü operasyon aygıtlarına da hak ettiği dersi verecektir."
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