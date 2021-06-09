TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir" - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması - Salondaki milletvekilleriTBMM - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (2)Erdoğan: "Ülkemize, ne şu veya bu dış gücün ne onların piyon olarak kullandığı örgütlerin ne de içeride bu kirli senaryoya gönüllü figüran yazılanların istikamet çizmesine izin verdik."Erdoğan: "(Lağım çukuru) diye ifade edilen iftiraların ve onları ortaya atan mahfilerin peşinden gitmek, ancak kendini oraya layık görenlerin işidir."Erdoğan: "Milletten umutlarını kesenler, gırtlaklarına kadar iç içe girdikleri terör örgütleri yetmemiş olacak ki, şimdi de suç örgütlerine bel bağlamış durumdalar."
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