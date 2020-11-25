TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu'na) Öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da öğretmenler başımızın tacıdır'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na) Öğretmenlerimize saygısızlık yapsan da öğretmenler başımızın tacıdır" - AK Parti Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (9)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısır siyasi veya bireysel hesaplarla hareket edenlerin ülkenin vaktini ve enerjisini boşa harcamalarından üzüntü duyuyoruz"
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