TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İstiklal Marşı'nın lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstiklal Marşı'nın lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum" - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı. (2)"İstiklal Marşı'nın lafzı ve manasıyla anlayamayan tek bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı dahi olabileceğine ihtimal vermek istemiyorum"
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