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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" - AK Parti Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve partilileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu.
(1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19) Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."

Allah 

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