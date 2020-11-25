TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz'
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz" - AK Parti Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın salona gelişi ve partilileri selamlaması - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüye gelmesi - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (1)Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kovid - 19) Kendi aşımızla ilgili de önemli bir yere geldik. En geç nisanda kendi geliştirdiğimiz aşıyı da uygulama seviyesine getirmiş olmayı planlıyoruz"Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kendi geliştirdiğimiz aşıyı da en uygun şartlarda inşallah tüm insanlığın hizmetine sunmak düşüncesindeyiz."
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