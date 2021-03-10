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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum'

TBMM - Cumhurbaşkanı Erdoğan: "AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize, milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum" - AK Parti TBMM Grup Toplantısı - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salona gelişi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kürsüye gelmesi - Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK parti'ye katılan Iğdır Tuzluca Belediye Başkanı Ahmet Sait Sadrettin Gürkan TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Meclis Grup Toplantısı'na katıldı.
(1)"3 kasım 2002 tarihinden bugüne kadar şu karşımızdaki sıralarda AK Parti milletvekili olarak partimize, ülkemize milletimize hizmet vermiş olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum"

Ak Parti Milletvekili 

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