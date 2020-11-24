Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti

TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti

- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM kreşinde görevli öğretmenlerle bir araya gelmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Öğretmenlerin kreş öğrencilerinin yaptıkları resimleri takdimi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğretmenlere hediye vermesi TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Kreşinde görevli öğretmenler ile bir araya geldi.Şentop, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kreşte görev alan 12 öğretmen ile sohbet eden Şentop, göreve yeni başlayan öğretmenleri tebrik etti. Şentop, kreş hakkında öğretmenlerden bilgi de aldı. Konuk öğretmenler, kreş öğrencilerinin yaptıkları resimleri Meclis Başkanı'na takdim etti.

Öğretmenler Öğretmen Öğrenciler 

loading...
İlgili Foto Galeriler
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Liderlerden Koronavirüs Önlemi!Liderlerden Koronavirüs Önlemi!
Şevket Kazan Son Yolculuğuna UğurlandıŞevket Kazan Son Yolculuğuna Uğurlandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement Advertisement