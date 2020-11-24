TBMM Başkanı Şentop, Meclis Kreşi öğretmenlerini kabul etti
- TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un TBMM kreşinde görevli öğretmenlerle bir araya gelmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması - Öğretmenlerin kreş öğrencilerinin yaptıkları resimleri takdimi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğretmenlere hediye vermesi TBMM (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis Kreşinde görevli öğretmenler ile bir araya geldi.Şentop, öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı. Kreşte görev alan 12 öğretmen ile sohbet eden Şentop, göreve yeni başlayan öğretmenleri tebrik etti. Şentop, kreş hakkında öğretmenlerden bilgi de aldı. Konuk öğretmenler, kreş öğrencilerinin yaptıkları resimleri Meclis Başkanı'na takdim etti.
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