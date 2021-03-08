TBMM Başkanı Şentop, kadın milletvekilleri ve TBMM'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi
- TBMM 'de kadın milletvekilleri ve personellerinden görüntü - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un salona gelmesi - TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un kürsüde konuşması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın milletvekilleri ve TBMM 'deki kadın personel ile kahvaltıda bir araya geldi.
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