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24 Nisan 2021 Cumartesi günü yayınlandı
TBMM Başkanı Şentop: ' HDP Türkiye’de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor. Söylemlerini buna göre rotaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türk

TBMM Başkanı Şentop: ' HDP Türkiye’de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor. Söylemlerini buna göre rotaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türk

Şentop açıklamaları

( ANKARA ) TBMM Başkanı Şentop: "(HDP'nin sözde Ermeni Soykırımı açıklaması hakkında) HDP Türkiye’de hukuken kurulmuş bir parti olmasına rağmen Türkiyeli bir siyasi hareket gibi konuşmuyor. Söylemlerini buna göre rotaya koymuyor maalesef. Ne zaman Türkiye’nin hasımları Türkiye aleyhine açıklama yapıyorsa HDP de onlarla hareket ediyor. Bizim tarihimizin hiçbir dönemine dair utanacağımız başımızı önümüze eğdirecek bir sıkıntımız durumuz söz konusu değildir."Şentop, Sözde Ermeni Soykırımı tartışmalarına ilişkin, "Tarihe ait bu konunun tarihçiler tarafından tartışılması lazım. Avrupa'da 1915 olaylarını yazanlar, konuşanlar arasında da tarihçi yoktur. Ya hukukçudur ya avukattır ya edebiyatçıdır ya sosyologdur. Tarihçi yoktur." ifadelerini kullandı.

Edebiyat Tarihçi Kırım Sosyolog 1915 Olayları 

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