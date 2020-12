TBMM Başkanı Şentop, 4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması Ödül Töreni'ne mesaj gönderdi

- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, 4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması Ödül Töreni'ne gönderdiği video mesajla Türkiye'de eğitim gören öğrencilere seslenerek, “Sizler, bize farklı coğrafyalardan emanet edilmiş, kıymetini belirlemeye imkân bulunmayan nadide taşlar gibisiniz. Sizlerin değerine değer katmak, güzelliklerinizi işleme imkânı sunarak parıldamanıza vesile olmak bizim sorumluluğumuzdadır” dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) tarafından düzenlenen 4. Uluslararası Öğrenciler Kültür ve Sanat Yarışması Ödül Töreni'ne video mesaj gönderdi. Şentop, ödül töreninde öğrencilere seslenerek, “Ailelerinizden ve memleketlerinizden uzakta gurbeti en derinden yaşayan kişiler olarak sizlere Türkiye’de aile muhabbeti, ev sıcaklığı sağlayabilmek bizler için çok önemlidir. Siz, en büyük ve en üstün zenginlik olan ilim için yuvalarınızdan ayrılarak Türkiye’yi mesken tuttunuz. Sizler, bize farklı coğrafyalardan emanet edilmiş, kıymetini belirlemeye imkân bulunmayan nadide taşlar gibisiniz. Sizlerin değerine değer katmak, güzelliklerinizi işleme imkânı sunarak parıldamanıza vesile olmak bizim sorumluluğumuzdadır. Kendi coğrafyamızın çocuklarının istikbâli kadar sizlerin istikbâlini ve ülkeleriniz ile Türkiye arasında kuracağınız farklı alanlardaki bağları çok önemsiyoruz. Siz değerli gençlerimiz, Türkiye ile geldiğiniz coğrafyalar arasında her bir alanda kadim ve köklü irtibatlarımızı sürdürecek, yeni irtibatlarımızı ise inşa edecek sorumluluğu yüklenmiş bulunuyorsunuz. Bu sorumluluk sizlerle birlikte bizim de omuzlarımızdadır. Biz üzerimize düşeni yapmak için çaba ve gayret içerisindeyiz. İnşallah her daim bu gayreti taşıyacağız. Sizlerin de Türkiye’de bulunduğunuz süre zarfında akademik gelişiminizin yanı sıra sosyal ve kültürel çalışmalardan olabildiğince istifadeniz geleceğinizde önemli bir yer tutacaktır” diye konuştu.

Şentop, öğrencilerin Türkiye’nin ayrılmaz parçası olduklarını dile getirerek, “Ülkelerinize döndüğünüzde Türkiye’den artık ev sahibi olarak bahsedeceksiniz. Biz sizlerin bu kabullenişinden büyük memnuniyet duyacağız. Dilerim ki, siz değerli öğrencilerimiz ülkemizde bulunduğunuz süre boyunca edindiğiniz her alandaki çeşitli birikimi faydaya dönüştürebilir ve bu faydayı kendi değerleriniz ile birleştirip bulunduğunuz coğrafyalara katkı sunmaya devam edersiniz. Uluslararası öğrencilik günümüz dünyasında her geçen gün yaygınlaşmakta, çeşitli imkânlar ile öğrenci hareketliliği her geçen gün artmaktadır. Türkiye, uluslararası öğrenci hareketliliğini ve şartların iyileştirilmesini dikkatle takip etmektedir. İnşallah önümüzdeki dönemlerde de bu minval üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.



