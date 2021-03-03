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03 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker’in eşinin cenaze törenine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop protokol sorumlusu Yunus Şeker’in eşinin cenaze törenine katıldı

Meclis Başkanı Şentop'un katıldığı cenaze töreninden görüntüler

Polis Cenaze Polis Memuru Cenaze Namazı Memur 

-Genel ve detay

( ANKARA ) - ANKARA

- Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, protokol sorumlusu Yunus Şeker’in eşi polis memuru Sema Şeker’in cenaze törenine katıldı.
Ankara Karşıyaka mezarlığında öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilen Sema Şeker, evli ve bir çocuk annesiydi. Evindeki rahatsızlanan ve ardından Gülhane Eğitim Ve Araştırma Hastanesine götürülen Şeker, Salı günü öğleden sonra hayatını kaybetti. Mustafa Şentop’un koruma kadrosunda yer al alan Yunus Şeker’in eşi, rahmetli Sema Şeker de eşi gibi polis memuruydu. Kılınan cenaze namazının ardından Mustafa Şentop, merhumenin eşi Yunus Şeker ve babası Fahri Çakmak’a baş sağlığı ve sabır diledi. (ENG-BC -
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