TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü
Şentop ile Caparov görüşmesi
( ANKARA ) - ANKARA
- Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile görüştü. TBMM Başkanı Şentop makamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve beraberindeki heyet ile görüştü. Görüşmenin başında görüntü alınmasından sonra görüşme devam etti. (AUÖ
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