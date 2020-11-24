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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
TBMM - Bakan Akar: '(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır'

TBMM - Bakan Akar: '(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır'

TBMM - Bakan Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, yanlış yapılmıştır" - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın açıklaması TBMM - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Mecliste günceme ilişkin gazetecilerin sorularını cevapladı.Milli Savunma Bakanı Akar: "İrini Harekatı başlangıcından beri sakat doğmuş bir harekat. Uluslararası hukuk tarafından sağlam temellere dayanmıyor."Akar: "(Türk ticari gemisinde hukuk dışı arama) Olay tamamen uluslararası hukuka aykırı, teamüllere aykırı şekilde icra edilmiş, yanlış yapılmıştır."Akar: "(Türk gemisindeki hukuk dışı arama) Maalesef müttefiklerimizin açıklamaları tam olarak gerçeği yansıtmamakta, bazı gerçekler çarpıtılmaktadır."

Uluslararası 

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