TBMM - Bahçeli: 'Oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır'
TBMM - Bahçeli: "Oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması - Salondaki milletvekillerinden görüntüler TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (8)Bahçeli: "Son zamanlarda ortaya çıkan mesnetsiz iddiaların, gündeme taşınan melun iftiraların Türkiye aleyhine icra edilen bölgesel ve küresel operasyonlardan bağımsız ele alınması bize göre mümkün değildir"Bahçeli: "Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlarla karar ve irade organlarına ambargo koymak maksadıyla algı düzenekleri kuranlar, herkes bilsin ki el ele vermişler, 'yıkım ittifakı'nın potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, kirlidir, karanlıktır."
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