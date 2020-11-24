TBMM - Bahçeli: 'Kovid-19 hastalığının meslek hastalığı sayılması hususunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını da kararlılıkla veriyoruz.'
TBMM - Bahçeli: "Kovid - 19 hastalığının meslek hastalığı sayılması hususunda üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın teminatını da kararlılıkla veriyoruz." - MHP Grup toplantısı - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşmasıANKARA (AA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (3)
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