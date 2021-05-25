TBMM - Bahçeli: '(Akşener'in) Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır'
TBMM - Bahçeli: "(Akşener'in) Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır" - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin konuşması TBMM - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısında konuştu. (7)Bahçeli: "(Akşener'in Rize ziyareti) Siyasi hayatı kumpaslarla, yalanlarla, çıkar hesaplarıyla heba olmuş bu şahsın Netanyahu benzetmesinden sonra Rize'yi ziyareti anlaşılıyor ki baştan aşağı olay çıkarmak üzere planlanmıştır."
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